4.9. | FILMY | Mediafax, red

Nový český film Ve stínu, kriminálka z 50. let v Československu s Ivanem Trojanem v hlavní roli, se do českých kin dostane 13. září, mezinárodní premiéru by pak tvůrci rádi spojili s nominací na Oscara za Českou republiku. V úterý o tom novináře po projekci informoval režisér a také producent snímku David Ondříček, který říká, […]